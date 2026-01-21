За минулий тиждень – з 12 по 20 січня – до медичних закладів міста госпіталізували 13 осіб внаслідок переохолодження та обмороження.

Про це 21 січня повідомили в УОЗ Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Двоє пацієнтів були госпіталізовані у важкому стані в реанімаційне відділення, один, на жаль, помер.

Як зазначають медики, більшість постраждалих від холоду – чоловіки віком від 37 до 66 років, і це не лише безпритульні. Також серед госпіталізованих жінка 74 років.

7 постраждалих потрапили до лікарень у стані алкогольного сп’яніння.

Будь ласка, бережіть себе. Уникайте довготривалого перебування на вулиці, вдягайтеся тепло, не йдіть на мороз голодними та не вживайте алкоголь.

