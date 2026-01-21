Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко презентував пропозиції ЦВК щодо законодавчого врегулювання виборів в Україні після припинення чи скасування воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Секретаріату ЦВК, передає Інше ТВ.

Позицію та напрацювання Комісії Олег Діденко представив під час установчо-організаційного засідання підгрупи з питань адміністрування виборів та виборчої інфраструктури Робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.

Співголовами підгрупи є Олег Діденко та голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Голова ЦВК озвучив ключові підходи та положення пропозицій Комісії до законодавства щодо організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Ці пропозиції Комісія схвалила 7 січня цього року й передала на розгляд парламенту.

“Готуючи пропозиції до законодавства, ми ставили перед собою низку завдань, а саме – підсумувати тривалу роботу робочих груп, де було опрацьовано багато матеріалів і пропозицій. І тим самим сприяти парламентській та міжінституційній дискусії з питань підготовки до післявоєнних виборів, а також закласти основу для подальшого пошуку найкращих варіантів із подолання наслідків війни. Цей документ не є всеохопним і не дає відповіді на всі питання, але він є основою для подальшого діалогу”, – зазначив Олег Діденко.

За його словами, комплексні пропозиції ЦВК спрямовані на законодавче врегулювання:

– строків призначення виборів;

– перехідного періоду для підготовки до виборчого процесу з урахуванням наслідків війни та масового переміщення;

– реалізації виборчих прав внутрішньо переміщеними особами, військовослужбовцями, виборцями за кордоном;

– інформаційного забезпечення й агітації за кордоном;

– протидії іноземному втручанню та впровадження безпекових протоколів.

Зокрема, Голова ЦВК поінформував, що Комісія пропонує встановити 6-місячний термін підготовчого (або ж перехідного) періоду після припинення воєнного стану та перед початком виборчого процесу. Водночас строки виборчого процесу лишаються незмінними – 90 днів для виборів Президента України та 60 днів для виборів народних депутатів України.

Олег Діденко відзначив, що підготовчий період потрібен, зокрема, для оцінки можливості проведення виборів на окремих територіях, аналізу готовності виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни, проведення МЗС аналізу й розрахунків витрат щодо утворення додаткових закордонних виборчих дільниць, забезпечення взаємодії реєстрів з метою уточнення інформації про виборців, реалізації інших заходів ЦВК.

Окремо він акцентував на нормах щодо забезпечення реалізації виборчих прав ВПО, військовослужбовців та виборців за кордоном. Серед іншого Олег Діденко розповів, що пропонується подальша лібералізація процедур зміни виборчої адреси та місця голосування.

Голова ЦВК додав, що Комісія пропонує закріпити на законодавчому рівні норму, що на території російської федерації та республіки білорусь вибори не організовуються і не проводяться, хоча українські виборці звідти зможуть проголосувати у сусідніх безпечних державах.

Також Олег Діденко наголосив на необхідності забезпечення ефективних інструментів протидії іноземному втручанню та напрацюванню протоколів безпеки під час виборів.

У ході засідання учасники обмінялися думками щодо озвучених Головою Комісії пропозицій, особливу увагу зосередивши на актуалізації Державного реєстру виборців та голосуванні за кордоном, а також безпекових моментах виборчого процесу.

Своєю чергою голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк повідомила, що наразі на розгляді Комітету знаходиться 23 законопроєкти, які стосуються різних аспектів виборів.

Водночас вона виокремила вісім основних законодавчих ініціатив, які потребують першочергового опрацювання й стосуються питань зниження прохідного бар’єру для партій у парламент, виборчої системи на парламентських виборах і виборах депутатів місцевих рад, вимог до кандидатів на парламентських і місцевих виборах, цензу осілості, вимог до членів виборчих комісій та територіальної організації місцевих виборів тощо.

Довідково. Робоча група з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні розпочала роботу 26 грудня 2025 року. Її очолює Перший заступник Голови Верховної ради України Олександр Корнієнко, до складу входять представники парламентських фракцій, профільних міністерств, силових структур та провідних громадських організацій. ЦВК у Робочій групі представляють Голова Комісії Олег Діденко, заступники Голови Комісії Сергій Дубовик, Віталій Плукар, члени ЦВК Вікторія Глущенко, Сергій Постівий та представники Секретаріату Комісії.

Діяльність Робочої групи відбувається у семи підгрупах.

