Індійські нафтопереробні компанії переглядають стратегії імпорту нафти, щоб скоротити закупівлі у свого головного постачальника – Росії – та збільшити імпорт з Близького Сходу, що може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду зі США та знизити мита. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Як зазначає видання Після початку війни в Україні у 2022 році Індія стала найбільшим покупцем російської нафти зі знижкою, але цей торг викликав критику з боку західних країн, які ввели санкції проти енергетичного сектору Росії, заявляючи, що доходи від нафти допомагають фінансувати війну.

Перехід від російської нафти відбувається на тлі того, що країни Близького Сходу, скориставшись підвищеними квотами на видобуток від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), забезпечують глобальні ринки достатньою пропозицією, пом’якшуючи вплив на ціни.

Індійські нафтопереробні підприємства почали скорочувати закупівлі російської нафти після обговорень на урядовому засіданні щодо прискорення торговельної угоди з США, повідомили три джерела з нафтопереробної галузі. Петролейне відомство Індії (Petroleum Planning and Analysis Cell) збирає щотижневі дані про закупівлі російської та американської нафти, повідомили джерела Reuters.

Нещодавно державна компанія Bharat Petroleum Corp (BPCL) уклала однорічні тендери на закупівлю нафти з Іраку (Basrah) та Оману у трейдера Trafigura і шукає Murban-нафту з ОАЕ через окремий тендер, повідомили анонімні джерела. З квітня Trafigura постачатиме чотири партії оманської нафти щоквартально зі знижкою 75 центів за барель від цін Дубая та одну партію Basrah Medium зі знижкою 40 центів за барель від офіційної ціни продажу, повідомили два трейдери. BPCL та міністерство нафти Індії не відповіли на запити Reuters.

США, які прагнуть скоротити торговельний дефіцит з Індією, минулого року подвоїли імпортні мита на індійські товари до 50% у відповідь на великі закупівлі російської нафти. Державні компанії Hindustan Petroleum (HPCL), Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) та приватна HPCL-Mittal Energy Ltd вже припинили купувати російську нафту. Імпорт російської нафти Індією в грудні впав до найнижчого рівня за два роки, тоді як частка ОПЕК у постачаннях досягла 11-місячного максимуму.

Окрім Близького Сходу, індійські переробники збільшили закупівлі з Африки та Південної Америки. Вони також нарощують закупівлі американської нафти, щоб частково замістити російську та скоротити торговельний дефіцит з Вашингтоном, а також шукають нафту з Венесуели.