Україна та Румунія погодили спільний інфраструктурний проєкт розвитку прикордонного сполучення на напрямку «Порубне – Сірет», який буде реалізований за фінансування Європейського Союзу в межах механізму SAFE (Security Action for Europe).

Відповідний протокол між сторонами підписано для синхронізації рішень по обидва боки кордону, інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

Проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги Сучава – Сірет (частина автомагістралі A7) на території Румунії з виходом безпосередньо до українського кордону, а також модернізацію української ділянки дороги у напрямку Чернівців, що є ключовим елементом для підвищення пропускної спроможності пункту пропуску «Порубне – Сірет».

Він охоплює розширення української ділянки дороги від кордону у напрямку Чернівців до двох смуг руху в кожному напрямку; синхронізацію під’їздів і логістичних рішень з новою швидкісною ділянкою Сучава – Сірет (A7) на румунській стороні; підготовку інфраструктури до зростання транспортних потоків після завершення будівництва.

Реалізація проєкту дозволить зменшити «вузькі місця» на українській ділянці кордону, забезпечити швидший і безпечніший рух транспорту та посилити інтеграцію транспортної мережі України з європейською.

Паралельно вже розпочато розширення пункту пропуску «Порубне» для вантажного транспорту. До кінця року планується збільшити його пропускну здатність шляхом реконструкції та збільшення кількості смуг руху.

Як повідомляло Інше ТВ, Horizon Capital та Notus Energy підписали в Давосі угоду з будівництва вітропарку в Одеській області