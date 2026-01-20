Сьогодні, 20 січня, відбулося підписання угоди між німецькою енергетичною компанією Notus Energy та американсько-українською інвестиційною компанією Horizon Capital про фінансування спільного проєкту з будівництва 124 МВт вітропарку в Одеській області. Крім того, Horizon Capital оголосила про початкове закриття свого фонду «Horizon Capital Catalyst Fund», який орієнтовано на реконструкцію.

Як інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, підписання обох угод відбулося у присутності міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Попередньо Horizon Capital успішно запустив Фонд Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF), спрямований на підтримку відновлення та реконструкції ключових секторів української економіки. На етапі першого закриття Фонд залучив €152 млн – понад 50% від цільового розміру у €300 млн. Зокрема Фонд зосереджується на секторах, критично важливих для відбудови країни та таких, що потребують значних інвестицій приватного капіталу: енергетика, цифрова інфраструктура та будівництво.

Наразі фонд разом з оголошенням першого закриття завершив структурування першої інвестиції – будівництво вітропарку в Одеській області, який був розроблений німецькою енергетичною компанією та девелопером Notus Energy.

Структура угоди передбачає:

Catalyst Fund отримує 45% у проєкті та забезпечує відповідну частку акціонерного капіталу на будівництво.

Notus Energy утримує контрольний пакет та виступає провідним-інвестором в угоді: фінансує решту необхідного акціонерного капіталу та відповідає за будівництво й подальшу експлуатацію об’єкту.

Загальний бюджет проєкту перевищує €220 млн і передбачає значний обсяг боргового фінансування від міжнародних IFIs та DFIs, включно з: EBRD, IFC, Swedfund, BIO та Green for Growth Fund (GGF).

Зокрема, проєкт в Одеській області є першим з трьох вітрових електростанцій у портфелі Notus Energy для України, загальною потужністю близько 300 МВт. Також це частина ширшого портфеля розвитку відновлюваної енергетики в Україні потужністю понад 1,3 ГВт за проектами на різних етапах.

