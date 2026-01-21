Україна і США не підпишуть так званий “план процвітання” на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, оскільки сторони поки що не погодили його. Про це повідомляє Axios, пише Кореспондент.

Зазначається, що донедавна союзники США очікували, що на форумі в Давосі основним внеском президента США Дональда Трампа стане оголошення складу ради щодо Гази та підписання угоди про відновлення України.

Але, як повідомив виданню неназваний український чиновник, плани підписання документа щодо України Трампом і президентом Володимиром Зеленським було скасовано.

Зі свого боку представник США розповів, що жодної дати підписання призначено не було, а документ потребує доопрацювання.

Тим часом, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що США та Україна на робочому рівні досягли угоди щодо політичного документа “плану процвітання” України на $800 млрд, проте є один “виклик”. Він полягає у тому, що цей документ зобов’яже Україну до спільної роботи між ЄС та США, і це буде стосуватися десятків правових інструментів.