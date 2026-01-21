Американські військові захопили нафтовий танкер Sagitta.

Про це повідомило Південне командування США.

Там кажуть, що затримання відбулося без інцидентів, а сам танкер назвали таким, що «діяв всупереч запровадженому президентом Трампом карантину щодо підсанкційних суден у Карибському басейні».

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Операція з захоплення судна «демонструє нашу рішучість гарантувати, що єдина нафта, яка залишає Венесуелу, — це нафта, експорт якої належним чином і законно погоджений».