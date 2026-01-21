Керівник Офісу президента Кирило Буданов у Давосі розповів про хід мирних переговорів, передає ЛБ.

“Ця війна – найкривавіша та найжахливіша подія в Європі після Другої світової війни. Ми рухаємося вперед, але говорити про гарантований мир завтра – неправда”, – сказав Буданов.

Він наголосив, що з боку як України, так і США докладаються значні зусилля, і “подобається це комусь чи ні, але рух є, і ми реально просуваємося”.

Водночас, додав Кирило Буданов, успіх у найближчій перспективі значною мірою залежить від позиції Росії.

“Ми знаємо, з ким маємо справу. Стриманий оптимізм — це термін, який найточніше описує нинішню ситуацію”, – підсумував очільник Офісу президента.

Як він запевнив, не можна говорити, що Росія виграє війну.

“Триває процес переговорів і ми беремо участь у ньому. У Маямі ми провели підготовчу роботу з представниками президента Трампа, і цей процес не йде без України. Водночас ми не можемо виключити Росію з переговорів, адже доводиться мати справу навіть із неприємними країнами. Я вдячний США, Європі та Канаді за підтримку, яка зараз особливо потрібна, бо без неї наша позиція послабиться. Нам потрібен справедливий мир, гарантії безпеки та план відновлення України, а внутрішні чвари лише завадять цьому”, – сказав Кирило Буданов.

Він зауважив, що “територіальні поступки – це питання перемовин”, а також відреагував на вимоги РФ щодо того, аби Україна не стала членом НАТО.

“Щодо НАТО. Росія вже 12 років виправдовує агресію проти України аргументом про НАТО. Все почалося з анексії Криму, коли пропаганда пояснювала це “захистом від можливого розміщення сил” НАТО. Потім ця теза використовувалася на Донбасі, а згодом і під час повномасштабного вторгнення 2022 року. Москва подає вступ України до НАТО як екзистенційну загрозу для себе. Тому Росія й надалі наполягатиме, щоб Україна не стала членом НАТО”, – зазначив Буданов.