Літак Трампа (Air Force One) не долетів до Давосу через електричну проблему (minor electrical issue), яку виявив екіпаж одразу після зльоту.

Про це повідомляють американські ЗМІ і пабліки.

Літак злетів з Joint Base Andrews (біля Вашингтона) і прямував до Швейцарії на Всесвітній економічний форум у Давосі, але незабаром після зльоту екіпаж вирішив повернутися назад — з міркувань безпеки та обережності.

Що сталося

За словами прес-секретаря Білого дому Karoline Leavitt — виявили незначну електричну несправність.

Журналісти на борту повідомляли, що на короткий час згасло світло в пресовій кабіні.

Ніхто не постраждав, це не була повноцінна аварійна ситуація.

Літак безпечно повернувся на базу Andrews приблизно через годину після зльоту.

Трамп та делегація пересіли на інший літак і продовжили політ до Давосу (затримка склала кілька годин, але поїздка не скасована).

Трамп мав виступити на форумі 21 січня, і за останніми даними — планується, що він таки туди добереться та виступить.