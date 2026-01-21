Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб
танків – 11 587 (+8) од.
бойових броньованих машин – 23 938 (+10) од.
артилерійських систем – 36 463 (+70) од.
РСЗВ – 1 621 (+3) од.
засоби ППО – 1 279 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1 019) од.
крилаті ракети – 4 190 (+27) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 75 238 (+171) од.
спеціальна техніка – 4 049 (+1) од.
Дані уточнюються.