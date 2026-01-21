Російська ракета ПВО попала в житловий будинок в Адигеї. Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA, але глава регіону заявив про «приліт БПЛА», а потім почали стверджувати, що це “Фламінго”. На зараз повідомляють про 11 постраждалих.

У ніч на 21 січня в аулі Нова Адигея, який знаходиться на кордоні з Краснодарським краєм, місцеві жителі повідомили про вибухи і пожежі в житловому будинку.

ASTRA проаналізувала численні кадри очевидців з місця, в тому числі з моментом удару, і прийшла до висновку, що в житловий будинок попала російська ракета ПВО.

У кілометрі від житлового будинку знаходиться електропідстанція, йдеться з OSINT-аналізу ASTRA.

Українські моніторингові пабліки одразу після атаки пояснили і показали, чия ракета попала в будинок.