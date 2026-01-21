Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав “зайвими” дискусії про можливий продаж Україні чотирьох легких штурмовиків L-159. Глава уряду підкреслив, що ці машини є критично важливими для обороноздатності самої Чехії, і розкритикував президента Петра Павела за те, що той порушив це питання під час візиту до Києва без узгодження з урядом. Про це повідомляє Ceske Noviny, пише УНН.

Конфлікт виник після заяви Петра Павела про можливість передачі літаків для боротьби з дронами та раннього попередження. Прем’єр Бабіш дорікнув президенту у відсутності належної підготовки до поїздки.

Я не знаю, чому він (президент Чехії – ред.) не взяв належних документів, щоб армія могла сказати йому те саме, що сказала колишня міністр оборони – що нашій армії потрібні ці літаки – зазначив Бабіш.

Міністр закордонних справ Петр Мацінка також розкритикував дії Павела, порівнявши його поведінку з “биком у посудній крамниці”.

Міністр оборони Яромір Зуна під час засідання профільного комітету парламенту підтвердив негативну позицію відомства. Він наголосив, що L-159 є частиною державної системи ППО і мають високу бойову цінність для Чехії, особливо в умовах загрози проникнення безпілотників у повітряний простір країн НАТО. За словами Зуни, продаж машин, які відпрацювали лише п’яту частину ресурсу, був би економічно та стратегічно невигідним.

Водночас у чеському політикумі є й інша думка. Ексміністр Маріан Юречка вважає відмову від продажу стратегічною помилкою, оскільки це позбавляє чеського виробника Aero Vodochody можливості продемонструвати свої технології в реальному бою та залучити нові замовлення. Проте уряд залишається непохитним, зберігаючи безперервність рішення про відмову, прийнятого ще у 2023 році.