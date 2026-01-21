Вчора під ударами ворога знов був Миколаївський район області.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 21 січня, передає Інше ТВ.

Так, учора вдень ворог завдав ракетного удару по відкритій місцевості на території підприємства у Миколаївському районі, тип ракети – встановлюється. Постраждалих немає.

Учора ворог здійснив 14 атак FPV-дронами по Очаківській та Куцурубській громадах. Унаслідок чого в м. Очаків пошкоджено фасад і покрівлю гімназії – під час атаки в укритті перебували 30 людей (учні та вчителі). Постраждалих немає.

Також пошкоджено приватний будинок і будівлю непрацюючої автозаправної станції.