У зв’язку з туманом та мінусовою температурою повітря відбулося обмерзання контактної мережі.

Про це зранку 21 січня повідомило КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

«Через посилений режим графіків погодинних відключень електроенергії підприємство не мало технічної можливості забезпечити випуск рухомого складу для збиття льоду на контактній мережі, що ускладнило стабільну роботу системи електротранспорту в цілому.

Наразі рух електротранспорту здійснюється в складних технічних умовах і можливий із суттєвими відхиленнями від установлених графіків. У разі змін у русі водії додатково оголошуватимуть фактичний маршрут прямування транспорту та кінцеву зупинку.

Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації. Працюємо у непростих технічних умовах, докладаючи максимальних зусиль для відновлення стабільної роботи електротранспорту», – мовиться в повідомленні «Миколаївелектротранс».