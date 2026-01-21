Китай допомагає РФ виробляти зброю, хоча жодної готової одиниці країні-агресору не передав. Але отримає від війни надприбутки і тихо поглинає росію.

Про це 20 січня на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов.

Відеозапис панельної дискусії опубліковано “Новини.LIVE”.

Буданов стверджує, що Китай скористався посиленням санкцій проти РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну і потребою Москви в сучасних контролерах і мікросхемах.

-Китай зрозумів, як цим усім користуватися, а РФ знайшла надійного партнера для того, щоб мати надійні канали постачання перш за все компонентів електроніки, потім пішли верстати, потім пішли різні матеріали, із яких робляться ті чи інші елементи озброєння.

РФ платить за це “величезні кошти”, бо не має вибору, Китай скористався можливістю отримувати надприбутки. Крім того, Пекін почав посилювати свій вплив на Москву.

“Чим більше працювали санкції, тим більше РФ, у принципі, йшла в руки Китаю. Що зрештою зараз уже всі просто неприкрито бачать. Зараз уже пішов обмін військовими технологіями з Росії до Китаю. Хоча Китай не передав жодної одиниці озброєння”, – підкреслив Буданов.

А зараз Китай зараз поглинає країну-агресора, і “росіянам це боляче визнавати”.