Під час свого виступу Трамп заявив, що у нього запланована зустріч з президентом Зеленським.

“Я працюю з президентом Зеленським, сьогодні ми з ним зустрінемося. Я сподіваюся, що він зараз в цій залі”, – сказав Трамп і налякав багатьох, тому що Зеленського в Давосі немає – він в Києві, про що і повідомив журналістам його радник Дмитро Литвин.

Згодом Трамп уточнив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським не сьогодні, а завтра, 22 січня.

Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що може відмовитися від участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, якщо там не відбудеться змістовна зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

“Якщо документи будуть готові, то буде у нас зустріч, і буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні, або навіть зустріч і рішення про додаткове ППО, безумовно, я буду їхати. Але поки що в мене є виклик в Україні, і для мене дуже важливо зараз координувати всі служби, – сказав Зеленський, маючи на увазі катастрофічну ситуацію у Києві після ракетних обстрілів енергоінфраструктури.