Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. Цей закон буде використаний одноразово.

Про це він сказав під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, передає «Суспільн».

Групу очолює перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко. До її складу увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.

“Це фахова робоча група, яка напрацює той документ, який дасть можливість провести в Україні не просто вибори, а безпечні демократичні вибори, до яких буде довіра в усьому світові”, — сказав Стефанчук.

За його словами, робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, враховуючи контекст війни, зокрема:

питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися;

голосування мільйонів українців, які наразі перебувають за межами України;

проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни;

питання присутності на виборах іноземних спостерігачів.

“По кожному питанню є ціла низка за і проти, які треба пропрацювати, взяти кращий світовий досвід, і запропонувати Україні новий закон, який буде одноразового використання саме для цих виборів. А я сподіваюсь, ми перейдемо на платформу, яка є передбачена Конституцією, у виборчому кодексі і будемо рухатися цим шляхом”, — сказав голова ВР.

