Станом на листопад 2025 року громади й регіони по всій країні виділили на підтримку армії 47 млрд грн.

В Миколаївській області у 2025 році в обласному та місцевих бюджетах на потреби Сил оборони України передбачено 871 млн грн, з яких вже профінансовано 726,8 млн грн.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Інше ТВ.

«Це кошти платників податків, які спрямовані на пріоритетний напрямок. Дякую громадам за таку підтримку, працюємо далі», – додав він.

