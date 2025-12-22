У Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

Про це повідомив керівник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, зазначивши, що формування такої робочої групи проходить «згідно з попередньою домовленістю», передає Інше ТВ.

«Обговорення буде проходити на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів», – зауважив Арахамія, пообіцявши, що на засідання будуть запрошені і представники ЗМІ.

