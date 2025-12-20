“Не путіну вирішувати, коли і в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, бо це вибори виключно українські — народу України, громадян України. Він точно не громадянин України, і тому він точно не буде впливати ні на що і не на результат тим більше”, — сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єром Португалії Луїшем Монтенегру.

«Що стосується того, хто голосує? Голосують громадяни України. На українській території.

Тому що тут ми можемо забезпечити чесні, прозорі вибори. Тут завжди є у нас іноземні спостерігачі, які фіксують легітимність цих виборів.

На неконтрольованих Україною територіях, тимчасово окупованих, не можуть проводитись вибори, бо зрозуміло, як вони будуть проводитись — як завжди це робить росія.

Вона спочатку оголошує результат навіть своїх внутрішніх виборів, а потім уже підраховує голоси.

Також, безумовно, є практика закордонного голосування. Це нормальна історія.

Безумовно, у сьогоднішній ситуації, якщо ми дійдемо або коли ми дійдемо до виборів, то буде певне ускладнення через кількість українців за кордоном.

Але для цього є всі завдання для Міністерства закордонних справ. Вони вже цим почали займатися.

Вони мають контакти з нашими партнерами за кордоном.

Для цього потрібно підходити до питання розгалуження можливої інфраструктури за кордоном, щоб це було комфортно для голосування.

І в будь-якому випадку громадяни України, я вірю, що коли буде належна безпекова ситуація — а вибори можуть бути лише тоді, коли є безпека для їх проведення — тоді, я думаю, і велика кількість українців з-за кордону приїде в Україну».