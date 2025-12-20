Альтернативні транспортні маршрути через р. Дністер уже створені для організації транспортного зв’язку з південно-західною частиною Одещини після того, як Росія ракетно-дроновими ударами сильно пошкодила два мости, якими здійснювався рух в цей регіон.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

-Спільно з ОВА, громадами та екстреними службами ліквідовуємо наслідки російських атак по енергетиці, транспортній і логістичній інфраструктурі. Очільник області Олег Кіпер на своєму місці, координує роботу всіх служб, забезпечує ефективне виконання кожного окремого завдання в межах компетенції.

Альтернативні транспортні маршрути через р. Дністер уже створені та виконують свою функцію. Люди мають можливість їздити з окремими обмеженнями.

Не маючи суттєвих успіхів на фронті, ворог намагається тероризувати мирних людей для створення внутрішньої дестабілізації. Ці плани зрозумілі, і ми ефективно їм протидіємо разом із одеситами. Скільки б ворог не намагався знищити зʼєднання – ми будемо створювати стільки альтернативних переправ, скільки буде потрібно для забезпечення потреб людей і функціонування регіону, написав він.

Ну, побачимо. Поки що розрив між реальністю і обласною владою є. Мова йде про стихійні переправи через Дністер за шалені гроші. Про це активно пишуть одеські пабліки.

Поки що місцеві припускають, що Кіпера ввели в оману. Але це поки що.