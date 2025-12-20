Йдеться про безпосереднє військове вторгнення РФ у країни Балтії – до Литви, Латвії та Естонії.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час засідання “LB Клубу”.

“Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скореговані, переглянуті в бік скорочення термінів на 2027-й”, – зазначив очільник української воєнної розвідки.

Причини бажання росіян вдертися до балтійських країн, за словами Буданова, знаходиться “у площині глибинних історично-психологічних травм”. “У світогляді росіян. Це такі фантомні болі. З їхньої точки зору, все абсолютно правильно. Як вони бачать світ: північ — південь, захід — схід. Для того, щоб імперія — а вони себе бачать імперією — розвивалась, ти завжди маєш кудись рухатись для розширення свого впливу та території. Це, до речі, відповідь на багато питань”, — зазначив він.

До того ж, за оцінкою Буданова, Литву, Латвію та Естонію у Кремлі розглядають легкою здобиччю.

“На півночі — тільки Північний Льодовитий океан і далі за колом — Америка. Не варіант, бо буде боляче. На сході — Тихий океан і знову ж таки Америка. Відповідь та сама. На півдні — Китай, буде взагалі катастрофічно — сухопутний кордон, будуть такі ж умови, як от у нас у війні з Російської Федерацією, тільки для них. Лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте за фразеологізм, “зажерся”, “хворий”, “кволий” і “нерішучий”, — додав начальник ГУР.

В той же час у Польщу РФ вторгатися не хоче.

“Польща зараз, згідно з планами, які нам відомі, розглядається суто для ударів, для військової кампанії без захоплення”, – наголосив Буданов.

