Таку думку, що українці самі зруйнували свою мобілізацію, на засіданні Клубу LB висловив очільник ГУР МОУ, генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Про це повідомляє LB.

«Головна помилка, суто на мій погляд, — наглухо програна медійна кампанія. Просто наглухо. Яка дозволила, скажімо так, підняти градус у питаннях мобілізації. Ми всі звинувачуємо Російську Федерацію, але їхній вплив не такий великий, як усім здається. Це все робилося звідси. Інколи осмислено, через власні амбіції певних людей. Інколи необдумано. Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували», – сказав Кирило Буданов.

Щодо перспектив наступного року, очільник ГУР МОУ вважає, що сподіватися нам треба тільки на самих себе.

«Україна — це країна можливостей. Насправді ми вміємо… Я це вже казав, не зрозумійте неправильно: ми не боги, але дива робити вміємо. І все залежить від нас. Ніяка Європа, як би хто її не любив, не зробить нам цього. Тільки ми. Ніхто за нас нічого робити не буде, особливо, коли маєш справу з Російською Федерацією, яка насправді не досить цивілізована», – зазначив Кирило Буданов.

Спитали його і про залежність України від США.

«Ми критично залежні від Сполучених Штатів. Але це розділяється на два, скажімо так, напрями. Я поясню, у чому річ. Ми критично залежні в сенсі космічної зйомки, радіолокаційної і оптичної. Але тут є два складники.

Перший, ми отримуємо від них доступ до космозйомки на безоплатній основі, у вигляді допомоги. Другий — це наші контракти. Так от, якщо нам відімкнути те, що йде у вигляді допомоги, по оптичній зйомці — це десь приблизно 15–17 % мінус, це не критично.

По радіолокаційній — близько 46 %: важко, але теж нічого страшного в цьому немає. Усі ми полюбляємо кущик якийсь собі сфотографувати, бо хочеться через супутник на нього подивитися.

Критично буде, якщо вони ухвалять політичне рішення і заблокують контракти. Отоді ми падаємо майже до нуля. За цим фактором ми критично залежні.

Друге, в чому ми залежні — це раннє оповіщення про балістичну загрозу. Усе. Інше в нас наше», – зазначив він.

