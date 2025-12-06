Очільник ГУР Кирило Буданов привітав всіх із Днем ЗСУ.

Вчора, сьогодні і завжди — Збройні Сили України будуть головним гарантом нашого суверенітету.

Українське військо встояло і дало відсіч сильному ворогу. Збройні Сили, усі Сили Оборони, усе українське суспільство захистили державу, врятували націю та здивували увесь світ.

Від імені Головного управління розвідки вітаю усіх бійців Збройних Сил України!

На вашій волі, характері й мужності сьогодні тримається безпека кожної української родини. Тримається безпека усієї Європи і наше спільне майбутнє.

Стоїмо пліч-о-пліч. Памʼятаємо полеглих. Воюємо за Україну.

Слава Збройним Силам України!