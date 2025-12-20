У ніч з 19 на 20 грудня ворог атакував об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Внаслідок атак рф на ранок є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях, повідомляє Міністерство енергетики України.

Також ворог знову цілив у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння. На щастя, постраждалих немає.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок ворожої атаки на Миколаївщину знеструмлення у 3 районах