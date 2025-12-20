Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 20 грудня.

Вночі ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу «Shahed-131/136» на критичну інфраструктуру області. Внаслідок чого відбулось знеструмлення населених пунктів у Баштанському, Миколаївському та Вознесенському районах. З ночі енергетики ведуть роботи з відновлення. Крім того, внаслідок атаки в місті Миколаєві пошкоджено сім гаражів, два легкових автомобілі та трактор. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог три рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.