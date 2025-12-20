Як повідомляло ІншеТВ, рашисти прицільно кілька днів поспіль б’ють по стратегічному мосту в Маяках на Одещині – атакують його дронами і касетними “Іскандерами”. Ось як він виглядав вчора.

Рух на трасі (Одеса-Рені) вже суттєво обмежений, а для вантажівок закритий. Нагадаємо, що під час однієї з атак на міст загинула жінка, яка була в авто з дітьми, троє дітей поранені. Прикордонники вже рекомендували тим, хто їде у Молдову, обирати шлях через Вінниччину або через Чернівці.

Обстріл мосту на трасі Одеса-Рені може заблокувати 60% імпорту палива в Україну, що призведе до зростання цін і дефіциту бензину, попереджають оператори ринку. Однак уряд запевняє, що цього не буде.

-Уряд терміново ліквідовує наслідки цинічного російського обстрілу основного мосту, який з’єднує Одесу та Ізмаїл, – повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

-Передусім забезпечуємо максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону. До роботи залучені всі профільні служби. Координуємо наші дії з міжнародними партнерами.

Регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності.

Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем.

Спрощуємо умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, паралельно розширюємо можливості залізничного транспорту. Особливу увагу приділяємо умовам для безперервної роботи бізнесу.

Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба визначений відповідальним в Уряді за координацію всіх відповідних дій.