Як вже повідомлялося, на Одещині, внаслідок російської атаки по об’єкту інфраструктури поблизу населеного пункту Маяки призупинений рух трасою «Одеса-Рені».

Міст зараз виглядає так:

Через це, повідомляє Держприкордонслужба, ускладнено рух до таких пунктів пропуску:

«Паланка – Маяки – Удобне»

«Рені – Джурджулешти»

«Табаки – Мирне»

«Виноградівка – Вулканешти»

«Старокозаче – Тудора»

«Нові Трояни – Чадир Лунга»

«Орлівка – Ісакча»

«Долинське»

«Залізничне»

«Лісне»

«Серпневе»

«Малоярославець»

Поряд з цим дані пункти пропуску функціонують штатно. З громадянами, які прямують на в’їзд в Україну в напрямку до міста Одеса проводиться роз’яснювальна робота щодо обмежень у зв’язку із даною ситуацією та здійснюється перенаправлення до інших пунктів пропуску.

Також прикордонниками України було обговорено взаємодію з прикордонною поліцією Республіки Молдова для проведення роз’яснювальної роботи і перенаправлення транспорту на інші напрямки.

Серед альтернативних маршрутів можуть бути пункти пропуску у Вінницькій області та «Мамалига» і «Сокиряни» в Чернівецькій області.

Варто відмітити, що у зв’язку з цією ситуацією та обранням громадянами альтернативних маршрутів вже спостерігається певне збільшення руху транспорту в пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою на Вінничині.

В свою чергу для недопущення затримок у пропускних операціях прикордонники вжили ряд додаткових заходів та збільшено прикордонні наряди. Наразі пункт пропуску «Могилів-Подільський» максимально можливо забезпечує пропуск осіб та транспортних засобів.

Просимо громадян врахувати дану інформацію.