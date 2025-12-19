Як вже повідомлялося, на Одещині, внаслідок російської атаки по об’єкту інфраструктури поблизу населеного пункту Маяки призупинений рух трасою «Одеса-Рені».
Міст зараз виглядає так:
Через це, повідомляє Держприкордонслужба, ускладнено рух до таких пунктів пропуску:
«Паланка – Маяки – Удобне»
«Рені – Джурджулешти»
«Табаки – Мирне»
«Виноградівка – Вулканешти»
«Старокозаче – Тудора»
«Нові Трояни – Чадир Лунга»
«Орлівка – Ісакча»
«Долинське»
«Залізничне»
«Лісне»
«Серпневе»
«Малоярославець»
Поряд з цим дані пункти пропуску функціонують штатно. З громадянами, які прямують на в’їзд в Україну в напрямку до міста Одеса проводиться роз’яснювальна робота щодо обмежень у зв’язку із даною ситуацією та здійснюється перенаправлення до інших пунктів пропуску.
Також прикордонниками України було обговорено взаємодію з прикордонною поліцією Республіки Молдова для проведення роз’яснювальної роботи і перенаправлення транспорту на інші напрямки.
Серед альтернативних маршрутів можуть бути пункти пропуску у Вінницькій області та «Мамалига» і «Сокиряни» в Чернівецькій області.
Варто відмітити, що у зв’язку з цією ситуацією та обранням громадянами альтернативних маршрутів вже спостерігається певне збільшення руху транспорту в пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою на Вінничині.
В свою чергу для недопущення затримок у пропускних операціях прикордонники вжили ряд додаткових заходів та збільшено прикордонні наряди. Наразі пункт пропуску «Могилів-Подільський» максимально можливо забезпечує пропуск осіб та транспортних засобів.
Просимо громадян врахувати дану інформацію.