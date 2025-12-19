У пʼятницю, 19 грудня, в Ольшанській селищній громаді відбулося офіційне відкриття Алеї Слави на честь загиблих воїнів-земляків, які віддали свої життя за незалежність України. Тут встановили стенди з портретами 41 Героя. Проєкт реалізували коштом громади.

Про це повідомили в Миколаївській облраді, передає Інше ТВ.

Полеглих Захисників вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів, після чого військовий капелан провів молебень.

