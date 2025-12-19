17 грудня ліцензійна комісія Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) ухвалила рішення щодо внесення змін до умов ліцензії про здійснення діяльності на етапі життєвого циклу експлуатації ядерної установки енергоблока №2 Південноукраїнської АЕС, відповідно до яких блок-мільйонник ще десятиліття працюватиме на енергетичну безпеку держави. В умовах окупації Запорізької АЕС і методичних та послідовних спроб ворога знищити енергетичну інфраструктуру країни це надзвичайно важлива подія державного значення.

До того, як експлуатуюча організація подала до ДІЯРУ заяву про внесення змін до ліцензії, була здійснена масштабна робота, передбачена нормативно-правовими актами. Заздалегідь було виконано роботи капітального та інжинірингового характеру, технічне обслуговування й ремонт обладнання енергоблока №2. Виконано оцінку технічного стану його систем, конструкцій і елементів, заходи з підтвердження сейсмостійкості та кваліфікації обладнання, з підвищення безпеки, з усунення відхилень від вимог нормативної документації.

З метою обґрунтування можливості подальшої експлуатації енергоблока було виконано значний обсяг реконструктивних і модернізаційних робіт. Станом на грудень 2025 року реалізовано 61захід Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки.

Результати багаторічної копіткої роботи узагальнено в Звіті з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ). Згідно з чинним законодавством, Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) було проведено державну експертизу ЗППБ. ДНТЦ ЯРБ констатував: основні критерії безпеки енергоблока № 2 – частота пошкодження активної зони та частота граничного аварійного викиду – відповідають критеріям, які встановлені для діючих енергоблоків.

З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, що містяться в наданих АТ «НАЕК «Енергоатом» документах, у жовтні Державною інспекцією ядерного регулювання України було проведено інспекційне обстеження. До роботи залучалися фахівці ДНТЦ ЯРБ.Комісія не виявила факторів, що ставлять під сумнів спроможність АТ «НАЕК «Енергоатом» забезпечувати дотримання умов провадження діяльності на етапі експлуатації енергоблока № 2 Південноукраїнської атомної електростанції.

Генеральний директор філії «ВП ПАЕС» Вячеслав Стоянов підкреслює: «Персонал Південноукраїнської АЕС усвідомлює, що експлуатація енергоблока наступні 10 років стане внеском в енергетичну міцність країни та запорукою того, що Україна вистоїть. Безпека блока №2 забезпечується технічними та організаційними заходами, які спрямовані на запобігання порушенням нормальної експлуатації та аварійним ситуаціям, а також на зменшення можливих наслідків у разі їх виникнення. Завдяки проведеній роботі другий «мільйонник» ПАЕС буде надійно забезпечувати українців електроенергією наступне десятиліття».

Управління зв’язків з громадськістю і медіа

