Міністерство у справах ветеранів України та Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» разом з родинами полеглих захисників і захисниць України відкрили алею пам’яті — було висаджено перші 56 дубів.

Про це повідомляє Інформагентство АрміяInform, передає Інше ТВ.

«Алею дубів. Національна пам’ять» започатковано за ініціативи Віри Литвиненко, матері полеглого захисника Маріуполя Владислава Литвиненка («Вектора»), разом з родинами полеглих та ГО «Серце назовні».

На заході були рідні та друзі полеглих, їхні побратими та волонтери. Висаджені дерева мають стати початком формування довгострокового меморіального маршруту вздовж центральної дороги НВМК — простору, офіційно визначеного державою як головне місце національної пам’яті.

На дубах будуть розміщені жетони з інформацією про кожного загиблого. Іменні дуби з індивідуальними жетонами забезпечують персоналізовану, гідну і тривалу форму вшанування кожного Захисника і Захисниці України, чий подвиг є частиною сучасної історії держави.

Як повідомляло Інше ТВ, на Національному меморіальному військовому кладовищі передбачені спеціальні сектори для поховання невідомих військовослужбовців, але планується створення окремого меморіалу для вшанування пам’яті захисників і захисниць, чиї особи поки що не встановлені.