В’ячеслав – воїн мобільної вогневої групи зенітної ракетної Одеської бригади, який у ніч на 7 грудня 2025 року знищив ворожий ударний безпілотник типу «Shahed» на Миколаївщині.

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь» з посиланням на групу комунікацій зенітної ракетної Одеської бригади, передає Інше ТВ.

«Уважно відстежували рух безпілотників. Побачив, захопив одного в приціл, далі пуск! – і ціль уражена», – розповідає захисник.

До повномасштабної війни В’ячеслав працював механіком на заводі. Але з 2022-го у лавах захисників небес.

Він – один із тих, хто брав участь у формуванні перших мобільних вогневих груп бригади.

«Тоді ми багато вчилися на ходу. Відпрацьовували алгоритми, вдосконалювали техніку, пристосовували автомобілі під бойові задачі. Все, щоб бути максимально ефективними у протидії загрозам з повітря», – згадує воїн.

Це вже сьомий збитий «Shahed» для В’ячеслава. Також на його рахунку – збита крилата ракета.

«Ми знаємо, що стоїмо між ворогом і нашими людьми, тому будемо продовжувати свою роботу – кожної ночі, поки треба. До перемоги», – підсумовує В’ячеслав.

Як повідомляло Інше ТВ, Вночі на Миколаївщині збили 6 дронів