Етап подання заявок на посаду Генерального директора МКП «Миколаївводоканалу» офіційно завершився 2 грудня 2025. Було подано 19 заявок від експертів з різних галузей економіки і секторів.

Про це повідомили в МКП «Миколаївводоканал», передає Інше ТВ.

Зараз подані заявки опрацьовуються, аби визначити найбільш кваліфікованого та прогресивного кандидата, який зможе очолити підприємство в процесі трансформації разом із Наглядовою радою МКП “Миколаївводоканал”.

«Мета – обрати керівника, який посилить підприємство, забезпечить модернізацію та працюватиме разом з командою Наглядової ради і трудовим колективом задля створення більш ефективного, фінансово стійкого та прозорого підприємства», – мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, 11 листопада 2025 року Наглядова рада МКП «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора підприємства