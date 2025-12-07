З 3 по 6 грудня у м. Кам’янське Дніпропетровської області проходив зимовий чемпіонат України з пара плавання.

У змаганнях взяли участь 7 спортсменів від Миколаївської області: Паламарчук Сергій, Василенко Дмитро, Мальцева Ангеліна, Колісник Олег, Кірєєв Микола, Любенко Ростислав, Горбачов Станіслав.

Наші спортсмени гідно представили Миколаївщину та вибороли 16 медалей – 7 золотих, 7 срібних та 2 бронзові, повідомляє «Миколаївський Інваспорт».

Так, МСУ Дмитро Василенко здобув чотири золотих (50 м в.с., 100 м бр., 50 м бат., 100 м в.с.) та одну срібну (50 м н.с.) нагороди. Тренують спортсмена Вдовиченко Геннадій, Воронцова Оксана.

ЗМСУ Сергій Паламарчук має дві медалі – золото на дистанції 50 м в.с. та срібло на дистанції 50 м н.с. Тренер спортсмена – Вдовиченко Геннадій.

МСУ Ангеліна Мальцева здобула дві золоті (100 м в.с., 200 м в.с.) та дві срібні (50 м н.с., 50 м в.с.) нагороди. Тренери спортсменки – Козленко Андрій, Воробйова Любов.

МСУ Олег Колісник має на власному рахунку три нагороди – два «срібла» (100 м в.с., 50 м бр.) та «бронзу» (50 м в.с.). Підготувала спортсмена Бойченко Оксана.

КМСУ Ростислав Любенко здобув бронзову нагороду на дистанції 150 м компл. Тренер спортсмена – Нагієва Алла.

А Станіслав Горбачов з м. Вознесенськ, який вперше брав участь у змаганнях та виконав норматив КМСУ на трьох дистанціях, має срібну нагороду на дистанції 100 м бат. Тренер спортсмена – Горицький Руслан.

