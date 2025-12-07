Почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян у межах програми «Зимова підтримка».

Про це сьогодні, 7 грудня, повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

За її словами, частина банків ще проводять виплату.

«Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини. Оформити її через Дію або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня.

Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; діти ВПО, які отримують виплати на проживання; діти із малозабезпечених сімей; люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО; одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів», – поінформувала Юлія Свириденко.

Детальніше про всі програми в межах Зимової підтримки для громадян і бізнесу — на платформі zyma.gov.ua.

