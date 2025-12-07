Сьогодні, 7 грудня 2025 року, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до одного з учасників групи осіб, яких спільно з народним депутатом викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов’язки:
– прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;
– не відлучатися за міста Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду;
– повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
– утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
– носити електронний засіб контролю.
