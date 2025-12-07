Сьогодні, 7 грудня 2025 року, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до одного з учасників групи осіб, яких спільно з народним депутатом викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Інше ТВ.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

– прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

– не відлучатися за міста Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду;

– повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

– утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

– носити електронний засіб контролю.

Як повідомляло Інше ТВ, “$5 тис. стоит приезд человека по вашему вопросу. Я тут что, б**дь, баночка джина или кто?”, – 5 грудня НАБУ опублікувало “плівки Скороход” (ВІДЕО)

Також повідомлялось “Баночка джина чи хто” – хто така Анна Скороход, скандали і особисте, а також “політичні переслідування” і реакція на обшук НАБУ (ФОТО, ВІДЕО)