НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка.

За $250 тисяч зловмисники пропонували представнику товариства організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

Коли «клієнт» передав їм частину у розмірі $125 тисяч, його запевнили, що гроші передадуть посадовцям РНБО.

Щоб бути певними, що отримають всю суму, спільники попросили представника товариства написати розписку, мовляв, він позичив у них гроші.

Утім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не знайшлии особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

Нардепці, її помічнику та спільнику повідомили про підозру.

У пабліках уже вирахували той день, коли відбувся цей оперативний запис – в той саме день Скороход у парламенті обурювалася злодіями у Верховній Раді.

