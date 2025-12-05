НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України.

Тривають першочергові слідчі дії. Деталі – згодом, – повідомили в НАБУ.

У пабліках зазначають, що мова йде про Ганну Скороход, яку слідство нібито підозрює у вимаганні 250 тис. доларів та вважає очільницею ОЗГ. Вона є головою тимчасової слідчої комісії Ради й регулярно заявляє про порушення в армії та під час мобілізації.

