Дональд Трамп найняв нового архітектора для допомоги у проєктуванні бальної зали Білого дому, але нинішній архітектор, з яким у президента виникали певні розбіжності, залишиться у команді.

Про це повідомляє телеканал CBS News, який посилається на свої джерела.

Новим архітектурним бюро стало розташоване у Вашингтоні Shalom Baranes Associates, кажуть джерела. Представники Білого дому зазначили, що нового архітектора запросили на етапі, коли проєкт переходить у нову фазу і потребує додаткової експертизи.

«Шалом — видатний архітектор, чия робота формувала архітектурну ідентичність столиці нашої країни протягом десятиліть, і його досвід стане великою перевагою для завершення цього проєкту», — заявив речник Білого дому Девіс Інгл.

Він припустив, що бальна зала стане «найвидатнішим доповненням до Білого дому від часу створення Овального кабінету».

Чинний архітектор, Джеймс МакКрері, як повідомляють джерела, продовжить працювати у ролі консультанта. За словами спірозмовників, між ним і президентом Трампом виникали суперечки щодо розміру бальної зали та її архітектурної узгодженості з головною будівлею Білого дому.

За словами голови Національної столичної комісії з планування (NCPC) та посадовця Білого дому Вілла Шарфа, цього місяця Білий дім планує подати до комісії проєктну документацію щодо будівництва зали.

Після цього документи проходитимуть через звичайну процедуру розгляду в комісії «у нормальному та виваженому темпі», зазначив Шарф.

Він висловив сподівання, що комісія відіграватиме «конструктивну роль» у реалізації «одного з найважливіших проєктів» у Вашингтоні. При цьому Шарф наголосив, що комісія не бере участі у підготовці будівельного майданчика чи у демонтажі.

У четвер сенатор-демократ Річард Блументаль подав законопроєкт, який вимагатиме обов’язкового розгляду NCPC перед початком будь-яких демонтажних робіт. Закон, у разі ухвалення, також вимагатиме схвалення Конгресу для будівельних проєктів у Білому домі, що фінансуються приватно.

Нагадаємо, демонтаж крила Білого дому вже відбувся.

Блументаль заявив, що його законопроєкт «Акт проти палаців» має на меті не допустити, щоб майбутні президенти безвідповідально руйнували історичні об’єкти на кшталт Східного крила без схвалення незалежної Національної столичної комісії з планування чи консультацій із Конгресом.

Цього тижня Трамп заявив, що будівельні роботи йдуть успішно, хоча першій леді Меланії Трамп “не до вподоби шум”.

