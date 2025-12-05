У ніч на 5 грудня (з 19:00 4 грудня) противник атакував 137-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13-ти локаціях.