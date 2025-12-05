«Я навіть не знала, що існує такий тип нападу»: понад 200 жінок стверджують, що високопоставлений французький державний службовець підсипав їм сечогінне у гарячі напої, щоб змусити їх помочитися. Троє з постраждалих розповіли The Guardian свої історії.

Коли Сільві Делезенн, експертка з маркетингу з Лілля, шукала роботу у 2015 році, вона була рада, коли з нею зв’язався менеджер з персоналу міністерства культури Франції через LinkedIn та запросив її до Парижа на співбесіду.

«Я мріяла працювати в міністерстві культури», – сказала вона.

Але замість того, щоб знайти роботу, 45-річна Делезенн зараз є однією з понад 240 жінок, які опинилися в центрі кримінального розслідування ймовірного вживання наркотиків жінкам без їхнього відома в місці, де вони ніколи не очікували стати мішенню: на співбесіді.

Слідчий суддя розглядає звинувачення в тому, що протягом дев’яти років десяткам жінок, яких співбесідував на роботу високопоставлений державний службовець Крістіан Негр, він пропонував каву або чай, змішані з потужним і незаконним сечогінним засобом, який, як він знав, викличе у них потребу помочитися.

Негр часто пропонував продовжувати співбесіди на вулиці, під час тривалих прогулянок подалі від туалетів, кажуть жінки. Багато жінок згадують, як боролися з потребою ходити в туалет і почувалися дедалі гірше. Дехто у відчаї каже, що помочився на людях або не встиг вчасно дістатися до туалету, намочивши одяг. Дехто відчував сором і невдачу, що вплинуло на їхнє життя, кажуть вони.

«На той час я навіть не знала, що існує такий тип нападу», – сказала Делезенн.

Про ймовірні напади стало відомо у 2018 році, після того, як колега повідомив про те, що Негре нібито намагався сфотографувати ноги високопосадовиці, що спонукало поліцію розпочати розслідування. Поліцейські знайшли комп’ютерну таблицю під назвою «Експерименти», де він нібито зазначав час вживання наркотиків та реакцію жінок.

У 2019 році, звільнений з міністерства та державної служби, Негре був поміщений під офіційне розслідування за кількома звинуваченнями, починаючи від вживання наркотиків і закінчуючи сексуальним насильством. Його адвокатка, Ванесса Штайн, заявила, що він не коментуватиме ситуацію, поки триває розслідування. В очікуванні суду Негр зміг продовжувати працювати в приватному секторі.

Луїза Беріо, адвокат кількох жінок, сказала про ймовірне вживання наркотиків: «Під приводом сексуальної фантазії йдеться про владу та панування над жіночими тілами… через приниження та контроль».

Шість років потому ця справа стала останньою у Франції, яка привернула увагу до зловживання за допомогою наркотиків, відомого в країні як «хімічне підпорядкування». Цей термін став відомим минулого року, коли Жізель Пеліко відмовилася від своєї анонімності на суді над десятками чоловіків, яких визнали винними у зґвалтуванні її після того, як колишній чоловік ввів її до непритомності за допомогою наркотиків.

Але кілька жінок, які брали участь у розслідуванні вживання наркотиків на співбесіді, заявили, що їхня справа зайняла забагато років, щоб дійти до суду, що лише посилило їхню травму. «Шість років потому ми все ще чекаємо на суд, і це вражає», – сказала одна з жінок, відома під псевдонімом Емілі. «Це займає надто багато часу. Процес правосуддя приносить більше травм, ніж зцілення. Це не те, чим має бути правосуддя».

Делезенн було 35 років, коли її запросили до престижної будівлі міністерства культури поблизу паризького музею Лувр, і Негр провів її до кімнати для переговорів. З ввічливості, сказала вона, вона прийняла каву. «На співбесіді я б ніколи не відмовилася», – сказала вона.

Автомат з кавою стояв у жвавому коридорі, і Делезенн сказала, що сама натиснула кнопку, щоб отримати злегка підсолоджену каву. Вона сказала, що Негр взяв її чашку, повернувся, щоб привітати колегу, потім перейшов коридор, перш ніж повернутися і передати їй напій. Він нібито запропонував вийти на вулицю, щоб подивитися на деякі пам’ятки, додавши: «Погода чудова; може, продовжимо прогулянку?»

Делезенн сказала, що її довго водили по садах Тюїльрі, де вона відповідала на запитання, весь процес співбесіди тривав кілька годин. Вона зосередилася на своїй потребі в роботі, оскільки залишила попередню посаду через стан здоров’я та знала, що її заощадження зменшуються.

«Але я відчувала дедалі більшу потребу помочитися», – сказала вона. «Мої руки тремтіли, серце шалено калатало, краплі поту стікали по чолу, і я червоніла. Я сказала: «Мені потрібна технічна перерва». Але він продовжував йти».

Фотографія: Ед Алкок/The Guardian

Зрештою, вона не змогла втриматися: «Мені було погано; я думала, що я можу зробити?» Їй довелося присісти біля краю тунелю, що вів до пішохідного мосту через Сену. Вона сказала: «Він підійшов, зняв куртку і сказав: «Я тебе прикрию». Я подумала, що це дивно».

Вона була спустошена. «Я подумала: «Я зіпсувала свою співбесіду». Дорогою додому вона відчувала неймовірну спрагу, швидко випила літри води. «Мої ноги так набрякли, що кровоточили від натирання взуття».

У наступні місяці та роки Делезенн звинувачувала себе у тому, що «все зіпсувала». Вона уникала поїздок до Парижа та перестала влаштовувати себе на роботу. «Мені снилися кошмари, спалахи гніву. Я не шукала роботи; я думала, що я ні на що не здатна», – сказала вона.

Чотири роки по тому, у 2019 році, поліція зв’язалася з нею. Вона сказала, що виявила, що її дані були внесені в електронну таблицю разом із фотографіями її гомілок. Відтоді їй поставили діагноз посттравматичний стресовий розлад. «Час, який займає суд, тисне на мене», – сказала вона. «Гнів не зникає».

Ще одна жінка, з якою зв’язалася поліція, – це Анаїс де Вос, якій було 28 років, коли вона подала заявку на роботу помічником керівника в міністерстві культури у 2011 році. Вона не завжди п’є каву. «Але на співбесіді, коли хтось пропонує каву, особливо менеджер, ти кажеш «так», – сказала вона. Негр пішов у куток кімнати для переговорів, щоб сам приготувати її, сказала вона.

Він запропонував їм вийти на вулицю, але де Вос почала хотіти до туалету, і попросила повернутися назад, бо їй було холодно. Замість цього, за її словами, він перейшов дорогу в іншому напрямку, до берега Сени.

Коли вона сказала, що їй потрібно в туалет, «Він подивився мені в очі і сказав: «Тобі потрібно попісяти?» Це було схоже на розмову дорослого з дитиною. Мені це здалося дивним, тому я відповіла досить холодно». Він жестом вказав на склад під мостом як місце, де можна помочитися, але вона відмовилася. «У мене в голові блиснув сигнальний індикатор, який підказував мені, що щось не так».

Негр запропонувала піти до Лувру. Але туалет, який знайшов де Вос, коштував 1 євро, а вона залишила свою сумку в міністерстві, думаючи, що вони недовго затримаються. У неї не було грошей, а він сказав, що не має, щоб позичити їй.

Зрештою, не впоравшись, вона зайшла в кафе. Туалет був нагорі, і щойно вона побачила двері, то почала мочити одяг, але їй вдалося висушитися. Пізніше, в поїзді додому, вона сказала, що почувалася «дуже погано, ніби ось-ось знепритомніє».

Вона не здивувалася, що з нею зв’язалася поліція у 2019 році. «Я завжди думала, що щось дивне», – сказала вона. «Система правосуддя зайняла забагато часу… Для нас це відчуття, ніби нас вдруге переслідують».

Емілі, чий адвокат порадив їй використовувати псевдонім, оскільки розслідування триває, було 29 років і вона вже утвердилася у світі мистецтва, коли почала шукати нову роботу у 2017 році. З нею зв’язався Негр через LinkedIn і запросив до регіонального управління культури у Страсбурзі, де він тоді працював. Він запропонував їй чай і вийшов з кімнати, щоб сам його приготувати, перш ніж продовжити інтерв’ю прогулянкою вздовж річки та відвідуванням собору, яке тривало дві години, сказала вона.

Вона сказала: «Я хотіла піти до туалету, але він сказав: «Тут немає туалетів. Давайте просто продовжимо». Він ішов дуже, дуже повільно, зупиняючись, щоб поставити запитання. У мене запаморочилося; я думала, що можу знепритомніти». Вона повернулася, і він провів її прямо до приватного туалету, що прилягав до його кабінету. «Це було справді дивно», – сказала вона.

Два роки по тому вона почула про повідомлення в ЗМІ про розслідування ймовірного вживання сечогінних препаратів неназваною особою в міністерстві культури. «Раптом все стало зрозуміло, але це був величезний шок», – сказала вона. Вона подала заяву до поліції. Вона звільнилася зі своєї роботи в Страсбурзі, а пізніше виїхала з Франції.

Беріо сказала, що справа мала «надзвичайний масштаб», а надзвичайно тривале розслідування з юридичної точки зору рівносильне «вторинній віктимізації» жінок системою правосуддя. Вона сказала: «Суд над Пеліко був дуже важливим першим кроком, а подання хімічних препаратів залишається величезною проблемою».

Деякі жінки отримали компенсацію у цивільній справі проти держави, де саме міністерство культури не було визнано винним. Посадовець міністерства культури заявив, що воно прагне запобігати домаганням та сексуальному насильству та надавати підтримку жертвам.

Профспілка працівників культури CGT заявила: «Ми хочемо, щоб міністерство визнало свою відповідальність як роботодавця – існує системна проблема, яка дозволила високопоставленому державному службовцю діяти так протягом десятиліття». Профспілка заявила, що інші співробітники раніше висували проти нього звинувачення, звинувачуючи його у фотографуванні жіночих ніг на нарадах.

Делезенн, яка зараз працює в маркетингу в перукарні в Ліллі, сказала: «Мій пріоритет – щоб це більше ні з ким не сталося».