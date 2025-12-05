Народний депутат від фракції “Слуга народу” Юрій Камельчук стверджував, що в листопаді перебував у службовому відрядженні на форумі у Страсбурзі, а не відпочивав у Португалії. Натомість журналісти з’ясували, що для допису про участь у форумі він використав старі фотографії, а в дні проведення заходу 5-7 листопада був у Верховній Раді.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.info.

Так, за інформацією Bihus.info, у листопаді Юрій Камельчук з дружиною Дарією їздив у відпустку Європою. Про це стало відомо з дописів пари у соцмережах. Водночас мету своєї поїздки Камельчук пояснити не міг.

Після виходу матеріалу нардеп опублікував допис, в якому заявив, що “поїздка була офіційною і пов’язаною з дипломатичною роботою”.

Журналісти проаналізували оприлюднені Юрієм Камельчуком фото та інші матеріали й з’ясували, що він не був учасником демократичного форуму в Страсбурзі 5-7 листопада. У програмі заходу та списку спікерів його прізвища немає, також його не помітили на жодному фото чи відео з форуму.

Натомість, як йдеться у розслідуванні, нардеп виставив старі фото. Зокрема, фото із засідання ПАРЄ в Страсбурзі, де він був на початку жовтня, а також знімок із чеченською активісткою Фатімою Сулеймановою, зроблений на події ПАРЄ ще у квітні 2025 року.

Окрім того, 6 листопада Камельчук фізично перебував у Верховній Раді, що підтверджується відеотрансляцією сесії. А вже 7 листопада депутат вирушив у подорож Європою разом із коханою.

Відтак журналісти Bihus.info звернулися до Верховної Ради, очільника фракції “Слуга народу” та ДБР про надання правової оцінки діям народного депутата.