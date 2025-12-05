Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський у п’ятничному ранковому інтерв’ю на RMF FM прокоментував рішення польського президента Кароля Навроцького не їздити до України.

Навроцький заявив, що Володимир Зеленський повинен висловити подяку, і що він має приїхати з Польщі.



Радослав Сікорський сказав на це, що хоча агресивно вимагати від України пошани чи подяки під час війни є недоречним, Зеленський може попросити про візит до Президентського палацу.

-Така нав’язлива вимога вибачень та пошани, в ситуації, коли вони борються за своє життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би голову, якби, проїжджаючи через Польщу, попросив про візит до Президентського палацу, – заявив він в ефірі RMF FM.

Томаш Терліковський нагадав, що згідно з дипломатичними правилами, молодший президент, той, хто є менше часу на посаді, відвідує старшого, але Сікорський додав, що війна змінює правила і має свої обставини.

-Сподіваюся, це не привід хизуватися нашою неприязню до країни, яка хоробро бореться та тримає путінські війська подалі від наших кордонів, – додав він.

Коментарі міністра закордонних справ прозвучали після звернення президента Кароля Навроцького.

«Я вимагаю симетрії у відносинах з Україною та очікую, що президент Володимир Зеленський висловить свою вдячність польським солдатам та польському народу за підтримку, яку він отримує від нашого народу», – сказав Кароль Навроцький у відео, опублікованому в його соціальних мережах.

Президент України, який зараз воює з Росією, неодноразово дякував Польщі за підтримку. «Я вдячний Польщі за підтримку під час її головування в Раді ЄС. Разом ми захищаємо незалежність України, Польщі та всього регіону, якому загрожує Росія», – написав Зеленський у липні цього року. «Ще раз особисто дякую вам за все, чого ми досягли разом. Дякую за вашу допомогу, дякую за спільні, важливі рішення, прийняті в потрібний час, дякую за цей візит», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до тодішнього президента Анджея Дуди у червні. «Я хотів би подякувати польському президенту, уряду та всім полякам за пройдений разом шлях. Ми дуже цінуємо вашу підтримку», – сказав президент України у квітні 2023 року. Раніше, у квітні 2022 року, він звернувся безпосередньо до тодішнього президентського подружжя, Анджея Дуди та Агати Корнхаузер-Дуди, подякувавши їм за «надзвичайну відданість справі допомоги Україні». У серпні цього року Зеленський подякував чинному президенту Каролю Навроцькому за привітання з 34-ю річницею Дня Незалежності України.