Гранату, підривачі, рушницю, пістолет, набої різного калібру, вибухову речовину, наркозілля та метафін вилучили правоохоронці у 49-річного жителя обласного центру під час санкціонованого обшуку.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході реалізації оперативної інформації та проведення необхідних заходів оперативники сектору боротьби з наркозлочинністю, з незаконним обігом зброї і вибухівки та слідчі Миколаївського райуправління поліції за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва провели санкціонований обшук за місцем мешкання миколаївця.

Під час слідчих дій на території домоволодіння зловмисника правоохоронці вилучили гранату та запали, вибуховий пристрій дистанційної дії, поліетиленові пакетики із вибуховою речовиною, мисливську рушницю, пістолет та набої різного калібру, а також 2,3 кг канабісу у сухому і напівсухому стані та 17 грамів метафіну.

Усе вилучене поліцейські направили на проведення експертних досліджень.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та ч. 2 ст. 307 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах з метою збуту. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Поліцейські встановлюють шляхи надходження до фігуранта зброї та наркотиків. Триває досудове розслідування.

