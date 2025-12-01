У межах розслідування кримінального провадження слідчі та оперативники Миколаївського районного управління за узгодженням із прокуратурою провели санкціонований обшук за місцем проживання 42-річного миколаївця.

Під час процесуальних слідчих дій у будинку правоохоронці вилучили 2,5 кілограмів канабісу у подрібненому та напівсухому стані.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучене направили на проведення відповідних експертиз.

Нині слідчі за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили затриманому про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах».

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркозілля до фігуранта. Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині викрили ділера канабісу (ФОТО)