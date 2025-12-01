Спочатку стало відомо, що сьогодні у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф зараз знову зустрічається з головою української делегації, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

А потім Зеленський повідомив про телефонну розмову з ними.

-Щойно разом з Емманюелем Макроном – також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів, — повідомив президент України.

Вже завтра спецпосланець разом із Джаредом Кушнером вирушить до Москви на зустріч з путіним.