Сьогодні, 1 грудня, міністр оборони України Денис Шмигаль підписав з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом важливу угоду, яка дозволить запустити спільне українсько-нідерландське виробництво безпілотників.

Про це повідомив Денис Шмигаль, передає Інше ТВ.

«Документ відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і на території Нідерландів.

Виробництво буде розподілене між Україною і Нідерландами. Дрони будуть закуплені нідерландською стороною та передані українським Силам оборони. Продовжуємо масштабувати виробництво найкращих зразків українського озброєння у співпраці з партнерами», – зазначив міністр оборони України.

