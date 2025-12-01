Нідерланди виділили €250 млн у межах ініціативи PURL на посилення ППО України, спрямувавши кошти на засоби протиповітряної оборони та боєприпаси для F-16.

Про це оголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у понеділок, 1 грудня, пише Кореспондент.

“Україна терміново потребує додаткової військової підтримки для протидії інтенсивним повітряним атакам Росії. Тому Нідерланди знову виділяють 250 мільйонів євро на постачання з американських запасів (PURL): засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для F-16 тощо. У ці вирішальні часи Україна може розраховувати на нашу підтримку!” – повідомив Брекельманс.