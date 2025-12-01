Побратими називають його шанобливо «дядя Юра» за великий життєвий досвід, багаті знання та військову майстерність. Юрій – кулеметник мобільної вогневої групи 208 зенітної ракетної Херсонської бригади. 30 листопада та 1 грудня 2025 року захисник збив у небі над Миколаївщиною по ворожому ударному БпЛА типу «Shahed».

Про це інформує Повітряне командування «Південь», передає Інше ТВ.

«Бойовій роботі трохи заважав густий туман, але хіба це перепона для знищення триклятого безпілотника ворога?, – розпочинає розмову Юрій. – Досвід збиття у мене є, вже поцілив шість «шахедів» та БпЛА інших типів, тож і цього разу працював спокійно, з розумінням справи».

Оборонцю неба – 59 років, захищає Україну з першого дня повномасштабного російського вторгнення. Брав участь у визволенні Снігурівки на Миколаївщині, Білозірки на Херсонщині. Згадує, як 24 лютого 2022 року обдзвонив усіх чоловіків родини з одним запитанням: «Ідеш зі мною у військо?».

«Не відмовився ніхто, усі стали до зброї! – з гордістю каже Юрій. – 12 чоловіків з моєї родини пішли: син, брат, зяті, племінники, хресники. Усі досі воюють, попри поранення і контузії, хто на Півдні, хто на Сході. Дехто став офіцером, дехто лишився солдатом. Так, ми всі різні, але єдині в бажанні звільнити Україну від російських окупантів».

І зупинятися чи думати про відпочинок Юрій не хоче. Він все життя працював на землі, має 100 гектарів паїв, які щороку засіяні пшеницею, соняшником, кукурудзою. Поки Юрій разом з іншими чоловіками родини б’ються з ворогом, опікуються величезним господарством їх жінки.

«Жінки у нашій родині не лише красиві, але й дуже мужні, – з особливою теплотою говорить Юрій. – Взяли на себе цю непросту ношу, поки ми воюємо. У них свій фронт, не менш важливий за наш. Хіба ми можемо їх підвести та не захистити наше безкрайнє небо та родючі українські землі? Заради кожної з них, заради майбутнього, ми зобов’язані і зробимо це!»

Приєднуйся до кращих! Ставай частиною 208 зенітної ракетної Херсонської бригади!

Телефонуй: +38 095 828 55 11

Небо буде вільним!

Як повідомляло Інше ТВ, Наслідки ранкової атаки на Миколаїв – вибухотехніки вилучили бойову частину ворожого дрону з даху багатоповерхівки (ФОТО, ВІДЕО)