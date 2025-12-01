Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні внаслідок ранкової атаки на Миколаїв загорівся дах багатоповерхівки.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про завершення ліквідації наслідків.

«Вибухотехніки вилучили бойову частину з даху. Операцію завершено.

На щастя, ніхто не постраждав. Квартири не пошкоджені, жителі вже повернулися додому.

Команда Адміністрації району оглянула прилеглу територію. Зафіксовано пошкоджене вікно ліфтової та близько 10 кв.м покрівлі — ці роботи вже в процесі, усе оперативно відновимо.

Дякую нашим службам і кожному, хто долучився до ліквідації наслідків», – написав на своєму телеграм-каналі мер.

За інформацією ГУ ДСНС України у Миколаївській області, внаслідок падіння БпЛА та його уламків на дах дев’ятиповерхового житлового будинку загорілась ліфтова шахта.

На місці працювали підрозділи ДСНС, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, правоохоронці, медики, аварійні бригади Миколаївобленерго та Миколаївгаз. Додатково залучалась група піротехнічних робіт для обстеження території на предмет виявлення вибухонебезпечних залишків БпЛА.

Площа горіння склала 20 кв. м. Із будинку та двох сусідніх, а також поруч розташованого дитячого садочка та ліцею рятувальники евакуювали 240 людей, у тому числі 5 маломобільних мешканців будинків.

На щастя, в результаті події ніхто не постраждав. Для надання допомоги населенню залучались психологи ДСНС Миколаївщини.

Загалом на місці працювали 30 співробітників, залучались 8 спецавтомобілів.